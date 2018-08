ESM maakt laatste 15 miljard over aan Athene

Het Europese noodfonds ESM heeft voor het laatst geld gestort in de Griekse schatkist. Met de lening van 15 miljard euro komt een einde aan het steunprogramma waarmee Griekenland de afgelopen acht jaar financieel overeind is gehouden door voornamelijk Europese geldschieters, in ruil voor zware hervormingen en bezuinigingen.

Griekenland staat officieel op 20 augustus weer financieel op eigen benen. Volgens ESM-directeur Klaus Regling is het einde van het programma voor het land ,,een mijlpaal’’. ,,De Grieken worden nu beloond voor hun inzet en harde werk in de afgelopen jaren.’’

Van de laatste 15 miljard euro wordt 5,5 miljard gebruikt voor vervroegde aflossingen. De resterende 9,5 miljard wordt toegevoegd aan een al geleidelijk opgebouwde cashbuffer, die dan 24 miljard euro zal bedragen. Het is de bedoeling dat Griekenland weer geld kan lenen op de financiële markten. De buffer moet privé-investeerders voldoende vertrouwen geven om met Griekenland in zee te gaan.

Sinds het ESM eind 2012 operationeel werd, heeft het noodfonds bijna 205 miljard euro aan gunstige leningen aan de Griekse regering verstrekt.