Handelsspanningen raken Duitse industrie

De Duitse industrie voelt de gevolgen van de wereldwijde handelsspanningen. Volgens het Duitse statistiekbureau gingen de fabrieksorders in juni met 4 procent omlaag in vergelijking met een maand eerder, de sterkste orderkrimp sinds januari 2017.

De daling is aanzienlijk sterker dan verwacht, want economen hadden gemiddeld op een min van 0,5 procent gerekend. In mei stegen de fabrieksorders nog met 2,6 procent. Verschillende Duitse bedrijven waaronder autoconcern BMW hebben al gewaarschuwd dat de handelsspanningen de winst kunnen gaan raken.

Met name de buitenlandse orders van Duitse producten gingen in juni stevig omlaag, met 4,7 procent. De bestellingen uit landen van de eurozone zakten met 2,7 procent en de orders uit elders in de wereld daalden met bijna 6 procent. De binnenlandse orderontvangst toonde een krimp met 2,8 procent.