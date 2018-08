Licht lagere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers verwerken kwartaalcijfers van een aantal bedrijven, waaronder die van vleesverwerker Tyson Foods. Het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten blijft de gemoederen bezighouden, nadat de grootmachten over en weer met meer importheffingen dreigden.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 25.389 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,1 procent lager op 2837 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor een fractie tot 7804 punten.

De Chinese regering liet dit weekend doorschemeren niet uit te zijn op verzoening in het handelsconflict met de VS. De Amerikaanse president Donald Trump is er ondertussen van overtuigd dat zijn importheffingen ,,geweldig goed werken”.

Tyson Foods won 3 procent. ’s Werelds op één na grootste vleesverwerker zag zowel de omzet als de winst stijgen. Verder stond PepsiCo (plus 0,7 procent) in de schijnwerpers. Topvrouw Indra Nooyi van de frisdrank- en snackfabrikant kondigde haar vertrek aan, na twaalf jaar aan het roer te hebben gestaan.