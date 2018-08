Hogere olieprijs stuwt wint Rosneft

De Russische olieproducent Rosneft heeft het tweede kwartaal van het jaar fors meer winst gemaakt, geholpen door hogere olieprijzen en wisselkoerseffecten. Het resultaat viel op jaarbasis 235 procent hoger uit dan een jaar eerder. De olieproductie bleef nagenoeg gelijk.

Rosneft hield onder de streep 228 miljard roebel over (3,1 miljard euro), de hoogste winst in vijf jaar tijd. Daarmee presteerde het bedrijf ook beter dan de gemiddelde verwachting. Beleggers konden de goede cijfers van Rosneft wel waarderen. Het aandeel steeg in de ochtendhandel op dinsdag tussentijds tot recordhoogte.

Sowieso krijgen beleggers de komende tijd meer waar voor hun geld bij Rosneft. Het bedrijf beloofde eerder meer werk te zullen maken van uitkeringen aan aandeelhouders. Zo is de onderneming maandag een aandeleninkoopprogramma ter waarde van omgerekend 1,7 miljard euro begonnen. Verder beloofde het bedrijf meer kosten te zullen besparen en de schuld te drukken.