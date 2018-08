Miljard dollar naar nieuwe videodienst NewTV

WndrCo, het bedrijf van oud-Disney topman Jeffrey Katzenberg, heeft 1 miljard dollar opgehaald voor een nieuwe videodienst, genaamd NewTV. Dat wordt een soort concurrent van Netflix of YouTube, waarbij gebruikers korte filmpjes en afleveringen ,,van Hollywood-kwaliteit” kunnen kijken die telkens zo’n 5 tot 10 minuten duren.

Het is niet de eerste poging om de gevestigde videodiensten van de troon te stoten. Maar nog niemand probeerde het op deze manier, benadrukt Katzenberg. Tot de financiers behoren grote bedrijven als de Chinese internetreus Alibaba en de Amerikaanse bank Goldman Sachs. Het is de bedoeling dat NewTV volgend jaar uitkomt.

Katzenberg was van 1984 tot 1994 de baas bij Disney. Later was hij onder meer topman van de Amerikaanse filmstudio DreamWorks Animation. Voor de dagelijkse leiding van NewTV heeft Katzenberg een andere Wall Street-veteraan opgetrommeld: zijn oude collega bij zowel Disney als DreamWorks Meg Whitman. Zij stond ook jarenlang aan het hoofd van veilingsite eBay en softwareconcern Hewlett Packard.