Ryanair in België schrapt 104 vluchten

Budgetmaatschappij Ryanair schrapt vrijdag 104 vluchten van en naar België, waarvan 82 via het ook bij Nederlandse reizigers populaire Brussels South Charleroi Airport. Dat is het gevolg van een staking van piloten. Een verzoeningspoging van de Ierse onderneming met de vakbonden leverde maandag niets op.

Volgens een woordvoerder van de luchthaven bij Charleroi treft de staking vrijdag 13.940 passagiers. Het gaat daar om 41 vertrekkende en 41 aankomende vluchten. Ryanair vliegt ook op Zaventem, het nationale vliegveld Brussels Airport bij de Belgische hoofdstad.

Het is al een tijdje onrustig bij Ryanair. Vakbonden in heel Europa liggen op ramkoers met de budgetmaatschappij. Ook Ierse en Zweedse piloten staken vrijdag.

Het conflict draait vooral om de ‘cultuur’ binnen het bedrijf. De Nederlandse pilotenvakbond VNV keert zich onder meer tegen schijnzelfstandigheid en wil dat vliegers bij ziekte worden doorbetaald. Of de veertig tot vijftig in Nederland werkzame Ryanair-piloten het werk vrijdag eveneens neerleggen, is nog onduidelijk.