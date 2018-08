Softbank helpt Nikkei vooruit

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag met winst geëindigd. Beleggers schoven de zorgen over het handelsconflict even aan de kant en trokken zich op aan de sterke resultaten van het Japanse telecomconcern Softbank. Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend vooruit.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,7 procent in de plus op 22.662,74 punten. Softbank maakte een koerssprong van 6,5 procent en bereikte het hoogste niveau in negen maanden. Het concern, een zwaargewicht in de Japanse hoofdindex, zag de kwartaalwinst met 49 procent stijgen, geholpen door de verkoop van het belang in de Indiase e-commerce gigant Flipkart.

Japan Steel Works dikte 18,5 procent aan na een verhoging van de winstverwachting voor het lopende boekjaar. Het Japanse internetbedrijf Rakuten kreeg er bijna 7 procent bij, dankzij een sterker dan verwachte toename van de operationele winst in de eerste zes maanden van het jaar.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,2 procent hoger en de beurs in Shanghai klom 1,6 procent na het stevige verlies een dag eerder. De Kospi in Seoul steeg 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte daarentegen 0,3 procent. Beleggers verwerkten het besluit van de Australische centrale bank, die de rente conform verwachting ongewijzigd liet.