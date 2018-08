ABN AMRO stijgt, Ahold daalt op Damrak

De effectenbeurs in Amsterdam is woensdag licht lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. Op het Damrak viel het kwartaalbericht van ABN AMRO in goede aarde. Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat ook met cijfers kwam, werd lager gezet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,2 procent in de min op 572,81 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 794,74 punten. De beursgraadmeter in Londen won 0,1 procent, Parijs bleef vlak en Frankfurt verloor 0,2 procent.

ABN AMRO won 2,6 procent bij de hoofdfondsen. De winst van de bank viel in het afgelopen kwartaal hoger uit dan verwacht. Ook grijpt het financiƫle concern in bij zijn zakenbank door het schrappen van circa 250 banen en andere besparingen om de winstgevendheid te verhogen.

Ahold Delhaize zakte 3 procent. Het supermarktconcern boekte in het tweede kwartaal meer winst, maar minder omzet. In de Verenigde Staten, de grootste markt van het bedrijf, was sprake van een daling van de omzet met bijna 8 procent.