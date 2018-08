Meer winst op lagere omzet Ahold Delhaize

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft het tweede kwartaal van het jaar afgesloten met een hogere winst op een lagere omzet. Het bedrijf zag zijn onlineomzet verder stijgen en handhaafde zijn eerder uitgesproken verwachtingen voor het hele jaar.

De grootgrutter eindigde het kwartaal met een omzet van 15,5 miljard euro. Dat betekende een daling van 3,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Op basis van gelijke wisselkoersen was sprake van een stijging met 0,9 procent. De nettowinst steeg met 15 procent tot 410 miljoen euro.

In de Verenigde Staten, de grootste markt van het bedrijf, was sprake van een daling van de omzet met bijna 8 procent tot 9,2 miljard euro. Exclusief wisselkoerseffecten daalden de opbrengsten fractioneel. In Nederland steeg de omzet met 3 procent tot 3,5 miljard euro, terwijl in Belgiƫ met 1,3 miljard euro ongeveer 2 procent meer werd verdiend.