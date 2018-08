Michael Kors doet stap vooruit met Jimmy Choo

Modebedrijf Michael Kors heeft het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan. De Amerikaanse onderneming voerde zijn omzet en winst op, waarbij onder andere het vorig jaar overgenomen schoenenmerk Jimmy Choo boven verwachting goed presteerde. Ook kledingstukken en accessoires van het merk Michael Kors zelf werden vaker verkocht.

De totale omzet van Michael Kors steeg met meer dan een kwart tot 1,2 miljard dollar. Daarvan kwam bijna 173 miljoen dollar voor rekening van Jimmy Choo. Het merk Michael Kors zelf verkocht vooral meer aan grootafnemers, zoals andere kledingwinkels. De omzet van deze divisie ging op jaarbasis met bijna 20 procent omhoog.

De eigen winkels van Michael Kors presteerden daarentegen minder dan verwacht. Op vergelijkbare basis voerden die hun verkoopcijfers met 0,2 procent op. In Aziƫ en Noord- en Zuid-Amerika waren filialen van het luxemerk weliswaar in trek, maar in Europa lokten de merkwinkels minder klanten.

De nettowinst voor het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar bedroeg dik 186 miljoen dollar, tegenover bijna 126 miljoen dollar een jaar eerder. Michael Kors ziet in die stijging aanleiding zijn winstverwachting voor de rest van het jaar te verhogen.