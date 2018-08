Ryanair wil staking Nederland laten verbieden

Ryanair stapt naar de rechter om te proberen een pilotenstaking in Nederland te voorkomen. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) zegt in een kort geding te zijn gedagvaard door Ryanair, met als inzet een stakingsverbod voor dit zomerseizoen.

VNV zegt verrast te zijn over de rechtszaak, die donderdag in Haarlem plaatsvindt, en noemt die stap bovendien voorbarig. Nederlandse piloten staken in tegenstelling tot collega’s uit andere landen nog niet. Ook heeft de bond ├╝berhaupt nog geen voornemen uitgesproken om te gaan staken.

Het conflict met Ryanair draait vooral om de arbeidsvoorwaarden die de budgetmaatschappij hanteert. Ook elders heeft de Ierse luchtvaartonderneming het aan de stok met de bonden. Ierse, Zweedse, Duitse en Belgische piloten leggen vrijdag het werk neer.