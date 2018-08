Tesla omlaag op voorzichtig Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag zonder grote koersbewegingen aan de handel begonnen. Beleggers verwerken weer de nodige kwartaalcijfers, onder meer van Snap, Walt Disney en Thomson Reuters. Tesla blijft in de schijnwerpers staan na een tweet van topman Elon Musk over het mogelijk van de beurs halen van de automaker.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent lager op 25.608 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte ook 0,1 procent tot 2855 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 7870 punten.

Tesla won dinsdag 11 procent aan beurswaarde, maar zakte nu 2 procent. Musk meldde via Twitter dat hij overweegt het bedrijf bij een koers van 420 dollar per aandeel van de beurs te halen en dat de financiering al gereed is. Volgens hem is privatisering een goede stap voor het bedrijf. Tesla laat weten dat het bestuur meerdere keren bijeen is gekomen afgelopen week om over de financiering te praten.

Entertainmentconcern Walt Disney boekte het afgelopen kwartaal meer winst op een hogere omzet. De resultaten werden vooruitgeholpen door enkele bioscoopsuccessen en goed presterende pretparken. Kenners hadden op meer gerekend en het aandeel zakte 1,5 procent.