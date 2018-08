VS leggen China nieuwe importheffingen op

De Verenigde Staten leggen China nog eens een importheffing van 25 procent op. De heffing gaat 23 augustus in en beslaat 16 miljard dollar aan import. Dat blijkt uit een lijst van U.S. Trade Representative (USTR) met 279 producten die dinsdag is vrijgegeven.

Onder producten vallen onder meer bepaalde Chinese elektronica, plastics, chemicali├źn en railmateriaal. De Amerikaanse regering dreigt verder op een al eerder genoemde groep van 200 miljard dollar aan Chinese producten geen tarief van 10 procent, maar van 25 procent te willen heffen.

De VS en China liggen al geruime tijd met elkaar in de clinch. Trump klaagt dat China meer producten in de VS verkoopt dan dat het Amerikaanse producten afneemt. Verder is Trump niet te spreken dat China zijn markt niet verder opengooit en beschuldigt hij China ervan dat het bedrijven dwingt technologie├źn te delen met Chinese partners.