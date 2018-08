Bottelaar Coca-Cola houdt omzet stabiel

Coca-Cola European Partners (CCEP) heeft de omzet in de eerste helft van 2018 stabiel kunnen houden. Volgens het mede aan de beurs in Amsterdam genoteerde fusiebedrijf van cola-bottelaars was dat een goede prestatie omdat de onderneming toch ook de nodige tegenwind kende.

De omzet van de Nederlandse afdeling steeg, maar die groei werd tenietgedaan door een omzetdaling in andere Europese landen. Zo had CCEP in Spanje last van ongunstige weersomstandigheden en in Frankrijk zorgden onderhandelingen met klanten voor verstoringen. Ook speelde mee dat er wat werd gesleuteld aan het assortiment. Daardoor bleef de omzet in totaal net als vorig jaar steken op zo’n 5,4 miljard euro.

De nettowinst ging een kleine 7 procent omlaag naar 417 miljoen euro. Op eigen kracht en gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten werd evenwel een resultaat in de boeken gezet dat juist 6 procent beter was dan in dezelfde periode vorig jaar.

CCEP ontstond in 2016 uit een fusie van bottelaars Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners en Coca-Cola Erfrischungsgetränke. De onderneming handhaaft haar eerder afgegeven winstprognose voor heel 2018.