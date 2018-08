Europese beurzen doen stapje terug

De meeste Europese beurzen deden donderdag een stapje terug. Beleggers hielden de ontwikkelingen op het handelsvlak in de gaten en verwerkten de resultaten van veel Duitse bedrijven. Op het Damrak viel het halfjaarbericht van maritiem dienstverlener SBM Offshore in de smaak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 572,27 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 804,01 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs zakten tot 0,6 procent. Frankfurt bleef vrijwel vlak.

SBM Offshore voerde de stijgers aan in de MidKap met een plus van 4,2 procent. Het bedrijf boekte meer winst in de eerste zes maanden van het jaar. SBM verlaagde wel de omzetverwachting voor heel 2018, maar volgens analisten was dat geen verrassing. Grootste daler was metalenspecialist AMG met een min van 1 procent.

Bij de hoofdfondsen stonden Shell en tankopslagbedrijf Vopak onderaan met verliezen van 1,4 procent door de forse daling van de olieprijzen. Supermarktconcern Ahold Delhaize toonde herstel na de tegenvallende resultaten een dag eerder en ging aan kop met een winst van 1,6 procent.

Ook uitzender Randstad (min 1,3 procent) stond in de staartgroep na tegenvallende resultaten van concurrent Adecco. De Zwitserse uitzendgigant kampte met wisselkoerseffecten en zag de winstmarge dalen. Het aandeel zakte in Z├╝rich ruim 2 procent.

In Frankfurt was het druk aan het cijferfront. Beleggers waren vooral enthousiast over de resultaten van Adidas (plus 7,1 procent). Het Duitse sportmerk kende een sterk financieel kwartaal dankzij het WK voetbal in Rusland.

De kwartaalberichten van de Duitse farmaceut Merck (min 2,7 procent) en de Duitse reisorganisatie TUI (min 8,9 procent) vielen in minder goede aarde. Telecomreus Deutsche Telekom, die de verwachting voor dit jaar opnieuw verhoogde, won 0,5 procent.

Pandora leverde een eerdere winst in en zakte 2,8 procent in Kopenhagen. De winstwaarschuwing die het Deense sieradenbedrijf eerder deze week gaf, heeft topman Anders Colding Friis de kop gekost. In Brussel steeg Bpost 7,5 procent na sterke resultaten van het Belgische postbedrijf.