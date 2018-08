Flinke klantengroei voor VodafoneZiggo

Kabel- en telecombedrijf VodafoneZiggo heeft in het tweede kwartaal klanten gewonnen. Het bedrijf kreeg er 12.000 kabelabonnees bij en 25.500 mobiele abonnees.

Ook maakten meer mensen gebruik van zowel de vaste internet-, telefonie- en televisiediensten als de mobiele telefoniediensten van het bedrijf. Het gaat om bijna een kwart van de afnemers van de vaste diensten en ruim een derde van van de mobiele klanten.

De omzet van VodafoneZiggo bedroeg in de afgelopen periode 934,6 miljoen euro, tegen 979,8 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar. Er was een operationeel verlies van 5 miljoen euro. Dat was vorig jaar nog een winst van 46 miljoen euro.