ING ziet aantal bankroeten verder teruglopen

Het aantal faillissementen in Nederland daalt dit jaar waarschijnlijk met 10 procent. Daarmee zou dat aantal op het laagste niveau van deze eeuw uitkomen, zeggen economen van ING.

De daling is wel minder sterk dan voorgaande jaren. ,,Enerzijds gaan er minder bedrijven failliet vanwege de aanhoudend gunstige economische vooruitzichten. Anderzijds staan bedrijven ook voor structurele uitdagingen, zoals veranderend consumentengedrag, nieuwe technologie├źn en het ontstaan van nieuwe markten”, verklaart ING-econoom Katinka Jongkind.

In de eerste zes maanden van het jaar zijn er 1829 bedrijven op de fles gegaan, 13 procent minder dan een jaar terug. De grootste dalingen deden zich voor in de bouw en de zakelijke dienstverlening. Alleen in de detailhandel en de zorg gingen meer bedrijven bankroet. De zorgsector kampt nog altijd met de nasleep van doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen in voorgaande jaren. In de detailhandel verkeren veel winkeliers, ondanks stijgende consumentenbestedingen, structureel in zwaar weer, aldus de deskundigen bij de bank.