Maandrecord voor Brussels Airlines

Brussels Airlines heeft in juli voor het eerst in zijn zestienjarige geschiedenis meer dan 1 miljoen passagiers in een maand vervoerd. De Belgische luchtvaartmaatschappij kon deze zomer veel meer vakantiebestemmingen aanbieden dankzij de overname van de activiteiten van het voormalige Thomas Cook Airlines Belgium eind oktober vorig jaar.

Het aantal reizigers groeide in vergelijking met juli 2017 met ruim 16 procent tot 1.020.729 passagiers. Vooral op het Afrikaanse netwerk van de Belgen was sprake van veel groei, dankzij de toevoeging van verschillende nieuwe vakantiebestemmingen in Noord-Afrika. Ook het aantal passagiers op Europese vluchten en vluchten naar Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Aziƫ zat in de lift.

Ter vergelijking: het Nederlandse KLM vervoerde vorige maand 3,1 miljoen reizigers en concern Air France-KLM kwam in totaal uit op 9,8 miljoen passagiers. Brussels Airlines is een dochter van het Duitse Lufthansa.