Nikkei daalt door yen en automakers

De Japanse aandelenbeurs is donderdag licht lager geëindigd. Een stijging van de Japanse yen zorgde voor koersdruk onder de belangrijke exportbedrijven voorafgaand aan het handelsoverleg tussen Washington en Tokio, dat later op de dag plaatsvindt. Ook de autofabrikanten stonden onder druk na berichten over onnauwkeurige inspecties op de binnenlandse markt.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot met een verlies van 0,2 procent op 22.598,39 punten. Mazda en Suzuki zakten tot dik 6 procent. Volgens het Japanse ministerie van Transport hebben de automakers onjuiste testen uitgevoerd bij de metingen van het brandstofverbruik en emissies. Beleggers verwerkten daarnaast een stevige daling van de Japanse machineorders in juni.

Technologiebedrijf Pioneer toonde herstel en klom bijna 1 procent. Het bedrijf liet weten gesprekken te voeren met bedrijven als Calsonic Kansei over het verbeteren van de activiteiten. Pioneer kelderde in de afgelopen twee dagen 24 procent na bekendmaking van een groter dan verwacht nettoverlies.

In China gingen de beurzen stevig omhoog door speculatie op verdere stimuleringsmaatregelen van Chinese centrale bank. De beurs in Shanghai dikte 2 procent aan en in Hongkong ging de Hang Seng-index tussentijds 1,2 procent vooruit. Er kwamen ook cijfers over de Chinese inflatie, producentenprijzen en winkelverkopen. De inflatie bedroeg in juni 2,1 procent op jaarbasis en de producentenprijzen gingen met 4,6 procent omhoog.

De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,5 procent bij. De Kospi in Seoul verloor daarentegen 0,1 procent.