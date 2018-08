Productie industrie stijgt verder

De Nederlandse industrie draait op volle toeren. De gemiddelde dagproductie was in juni 3,4 procent hoger dan een jaar eerder in dezelfde maand. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stijging op jaarbasis is daarmee wat groter dan in mei, toen de teller op 3,2 procent bleef steken. De industrie produceert al bijna drie jaar meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De productie van de elektrische-apparatenindustrie groeide in juni het sterkst, met bijna 14 procent. Ook in de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie steeg de productie meer dan het gemiddelde. De productie in de chemische industrie nam juist met 1,3 procent af op jaarbasis.

Ten opzichte van mei daalde de productie in juni met 0,1 procent.