Tesla weer in schijnwerpers op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan. Wederom ging veel aandacht uit naar Tesla. Het aandeel van de maker van elektrische auto’s ging onderuit in de nasleep van de ophef over een tweet van topman Elon Musk. Die zei eerder het bedrijf van de beurs te willen halen. Beurswaakhond SEC zou bij Tesla hebben aangeklopt voor meer informatie over de tweet van Musk.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,3 procent op 25.509,23 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2853,58 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde nagenoeg vlak op 7891,78 punten.

Tesla verloor 4,8 procent. Het aandeel zakte daarmee weer onder het niveau van voor het betreffende bericht dat een paar dagen eerder voor een fikse koerssprong zorgde. Als de financiering niet écht al rond is, wat Musk overigens wel beweerde, is mogelijk sprake van beursfraude. De SEC heeft vragen gesteld over de onderbouwing van de uitspraak over de financiering. Ook wil de toezichthouder weten waarom Musk het koersgevoelige nieuws deelde via Twitter in plaats van via een officiële verklaring.

Restaurantbeoordelingswebsite Yelp maakte een koerssprong van bijna 27 procent. Het bedrijf verhoogde bij zijn handelsupdate de verwachtingen voor het hele jaar. Vooral de inkomsten uit advertenties namen het afgelopen kwartaal een vlucht. Ook videostreamingbedrijf Roku (plus 21 procent) beleefde een uitstekende sessie na cijfers. Branchegenoot Spotify won bijna 5 procent nadat het bekendmaakte de krachten te bundelen met Samsung.

Cijfers van film- en televisieconcern Viacom (plus 6 procent) en krantenuitgever Gannett (plus 3,4 procent) vielen in goede aarde. Dit gold niet voor die van farmaceut Perrigo dat bijna 11 procent verloor.

Rite Aid speelde 11,5 procent kwijt. De drogisterijketen en supermarktconcern Albertsons hebben een grote fusiedeal afgeblazen na weerstand van aandeelhouders. Verder won Campbell Soup 0,7 procent nadat bekend werd dat de activistische investeerder Third Point zich roert bij het levensmiddelenbedrijf. Third Point wil dat het bedrijf wordt verkocht.

De euro was 1,1532 dollar waard, tegen 1,1572 dollar eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 66,71 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 71,99 dollar per vat.