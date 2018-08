WK voetbal geeft Adidas sterk kwartaal

Adidas heeft meer sportartikelen aan de man gebracht dankzij het WK voetbal in Rusland. Het Duitse concern kan hierdoor terugkijken op een sterk financieel kwartaal. Met name in Noord-Amerika en Azië was sprake van een verkoopspurt.

Adidas behaalde een omzet van 5,26 miljard euro, 10 procent meer dan in het tweede kwartaal vorig jaar. De operationele winst ging met 17 procent omhoog tot 592 miljoen euro. Dat is ruim boven de verwachtingen van analisten. De resultaten werden vooral gestuwd door een sterke vraag naar voetbalschoenen, hardloopschoenen, sneakers en trainingspakken.

De verkopen groeiden in Azië (plus 19 procent) het hardst, gevolgd door Noord-Amerika, met een toename van 16 procent. In West-Europa was de omzet onveranderd vergeleken met vorig jaar.