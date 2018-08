Erdogan roept Turken op lira te stutten

De Turkse president Erdogan heeft zaterdag zijn oproep aan de bevolking herhaald om dollars en euro’s te verkopen ter ondersteuning van de lira. De nationale munt is in een vrije val geraakt vanwege zorgen over de economie en de verslechterde relatie met de Verenigde Staten.

De VS voert een strafexpeditie tegen Turkije omdat het weigert de Amerikaanse predikant Andrew Brunson vrij te laten. Turkije verdenkt Brunson van terroristische activiteiten, maar volgens de VS is daar geen bewijs voor. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijdag op Twitter aan de importheffingen op staal en aluminium uit Turkije te verdubbelen.

De fors goedkopere munt betekent dat de al fikse inflatie in Turkije nog verder dreigt op te lopen. Daardoor wordt het leven voor de Turkse bevolking steeds duurder.