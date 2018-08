Chinezen profiteren van Iraanse sancties

China profiteert van de sancties die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan Iran. Energieconcern CNPC krijgt naar verwachting de leiding over een gasproject ter waarde van 5 miljard dollar. Het gaat om de ontwikkeling van het Iraanse deel van een winningsgebied dat tot de grootste gasvoorraden van de wereld behoort.

Eerder was het Total uitgekozen om het voortouw te nemen. De Fransen trokken zich terug vanwege de sancties die de Amerikaanse president Donald Trump weer in het leven riep. De Amerikanen dreigden ook met maatregelen tegen bedrijven die zaken blijven doen met Iran.

CNPC was sinds 2016 onderdeel van het consortium met Total en het Iraanse Petropars om fase 11 van het South Pars-gasveld in de Perzische Golf te ontwikkelen. De Chinese waren goed voor 30 procent van het project. Total had een belang van net iets meer dan 50 procent. Volgens het Iraanse staatspersbureau krijgen de Chinezen nu de leiding.