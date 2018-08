Erdogan niet van plan in te binden

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is vooralsnog niet van plan zijn toon in de richting van de Verenigde Staten te matigen. Ook niet nu het land in een complete financiële crisis dreigt te vervallen. Beleggers maken zich ondertussen grote zorgen.

De spanningen tussen Turkije en de Verenigde Staten hebben alles te maken met de hechtenis van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. De VS neemt de nodige maatregelen tegen Turkije omdat het weigert de voorganger vrij te laten. Turkije verdenkt Brunson van terroristische activiteiten, maar volgens de VS is daar geen bewijs voor.

Erdogan verklaarde dit weekend het een schande te vinden dat de VS een predikant verkiezen boven een trouwe NAVO-bondgenoot. Hij voegde daaraan toe dat Turken niet met dreigementen te temmen zijn.

De Turkse lira is ondertussen in een vrije val geraakt vanwege zorgen over de economie en de verslechterde relatie met de Verenigde Staten. Zaterdag zou door Turkse beleidsmakers hoog overleg zijn geweest over de mogelijkheid de crisis in te dammen.