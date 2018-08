Argentinië grijpt in bij koersdip

De centrale bank van Argentinië heeft ingegrepen om iets te doen aan de waardedaling van de peso. Die zakte naar het laagste niveau ooit.

Het belangrijkste rentetarief in het Zuid-Amerikaanse land werd verhoogd naar 45 procent. Ook werd een dagelijkse verkoop van dollars afgeblazen en werd het einde aangekondigd van een programma van kortlopende leningen.

Het was al de vierde onverwachte renteverhoging in Argentinië dit jaar. De Argentijnse munt is ondanks de ingrepen al meer dan een derde van zijn waarde verloren. Dat is de grootste waardedaling ter wereld, na die van de Turkse lira. In Turkije werden maandag ook maatregelen genomen door de centrale bank, maar die gingen minder ver dan die in Argentinië. De problemen in Turkije zorgen voor extra druk op opkomende markten als Argentinië.