Cao-overleg KLM en piloten in moeilijke fase

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor piloten van KLM bevinden zich volgens de luchtvaartmaatschappij in een moeilijke fase. Pilotenvakbond VNV zou volgens berichtgeving in De Telegraaf aansturen op een staking om de roep om betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten. Het gaat naast meer loon ook om verlichting van de werkdruk.

Zowel de VNV als KLM heeft voor het weekend nieuwe voorstellen op tafel gelegd. KLM spreekt van een ,,omvangrijk pakket aan maatregelen en oplossingen”, aanvullend op de afspraken uit het eerder overeengekomen principeakkoord, dat eerder door de VNV-leden was weggestemd.

KLM vroeg tijd om nieuwe piloten op te leiden. Daarmee zou de werkdruk pas vanaf volgend jaar zichtbaar omlaaggaan. Met die toezeggingen ging de VNV akkoord, maar de leden van de vakbond floten de onderhandelaars uiteindelijk terug. De werkdruk zou per direct omlaag moeten.

Om de onderhandelingen niet te verstoren doet KLM geen verdere uitspraken over de inhoud. De VNV was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.