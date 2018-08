Detailhandel zet meer om

De omzet van de detailhandel was in juni 3 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Het verkoopvolume groeide met 2,8 procent, aldus het statistiekbureau.

Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. De omzet van de winkels in non-food groeide met 1,7 procent. Het volume, de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet, was 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. Drogisterijen realiseerden in juni de grootste omzetstijging. De omzet van winkels in recreatie-artikelen, winkels in schoenen en lederwaren en winkels in consumentenelektronica kromp in vergelijking met een jaar eerder.

De winkels in voedings- en genotmiddelen wisten 2,8 procent meer om te zetten, waarbij het verkoopvolume met 2,6 procent groeide. Supermarkten zetten ruim 3 procent meer om, terwijl de omzet van speciaalzaken iets kromp.

Online werd 19 procent meer omgezet, aldus het CBS. Bij webwinkels werd 15 procent meer omgezet, terwijl de online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is met 25 procent aandikte.