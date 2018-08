Duizenden moeders vragen UWV om compensatie

Duizenden vrouwen hebben bij het UWV om compensatie gevraagd, omdat ze als zelfstandige ondernemer geen bevallingsuitkering hebben gekregen. Dat laat de uitkeringsinstantie desgevraagd weten.

Zelfstandigen die tussen mei 2005 en juni 2008 zijn bevallen, hebben tot eind september de mogelijkheid om een financiƫle tegemoetkoming te vragen. Zij kunnen per bevalling 5.600 euro aan gemiste uitkeringen ontvangen.

Over die periode gaf het UWV vrouwelijke zelfstandigen geen zwangerschaps- of bevallingsuitkering, omdat daarvoor een tijdlang geen wettelijke regeling was. De Centrale Raad van Beroep oordeelde vorig jaar dat dit tegen het VN-vrouwenverdrag indruist. De moeders moeten daarom alsnog een vorm van financiƫle steun krijgen, besliste de hoogste rechter voor het sociale bestuursrecht.

Het UWV had begin augustus iets meer dan 12.000 aanvragen binnen. Naar schatting komen in totaal 20.000 vrouwen in aanmerking voor de compensatie.