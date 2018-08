Onrust op beurzen in Azië door Turkse lira

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten zijn maandag fors omlaaggegaan. De val van de Turkse lira, die een nieuw dieptepunt bereikte, zorgde voor onrust onder beleggers en sleepte ook andere valuta van opkomende markten mee. De Japanse yen die in onzekere tijden als een veilige haven wordt beschouwd zat daarentegen in de lift en drukte op de Japanse exportbedrijven.

In Tokio sloot de Nikkei-index 2 procent lager op 21.857,43 punten. Automaker Toyota en camerafabrikant Canon, die veel producten verkopen in het buitenland, zakten 2,1 procent en 2,5 procent. Ook de Japanse banken verloren terrein in navolging van de koersverliezen onder Europese en Amerikaanse banken. Mitsubishi UFJ Financial Group verloor 2,8 procent en Mizuho Financial Group daalde 1,3 procent. De grondstoffenbedrijven werden eveneens van de hand gedaan door zorgen over de opkomende markten.

De beurs in Shanghai raakte 1,1 procent kwijt en in Hongkong leed de Hang Seng-index een tussentijds verlies van 1,6 procent. De Kospi in Seoul leverde 1,6 procent in en de All Ordinaries in Sydney zakte 0,5 procent.