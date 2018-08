Canada denkt aan beschermen eigen staalmarkt

Canada overweegt maatregelen om zijn staalmarkt te beschermen tegen de toegenomen invoer van staal uit het buitenland. Sinds de Amerikaanse president Donald Trump in maart met importtarieven kwam, gaat veel staal dat eigenlijk voor de VS bestemd was nu naar Canada.

De Canadese minister van Financiƫn Bill Morneau heeft laten weten een consultatieperiode in te stellen van vijftien dagen. Daarin zal worden gekeken hoeveel schade staalproducenten in Canada ondervinden of nog dreigen op te lopen. Per categorie, bijvoorbeeld stalen platen, betonstaal of roestvrij staaldraad, zal worden gekeken of het nodig is om in te grijpen. Morneau zei niet aan wat voor maatregelen hij precies denkt. Mogelijk gaat het om een quotum of importtarieven.