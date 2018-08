Economie trekt verder aan

De economische groei bedroeg in het tweede kwartaal 0,7 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend op basis van voorlopige cijfers. Het groeicijfer is iets hoger dan de gemiddelde verwachting van economen.

De groei is met name te danken aan de buitenlandse handel en de investeringen. Zo werd in de afgelopen maanden vooral meer geld gestoken in woningen en bedrijfsgebouwen. Ook in infrastructuur en machines werd meer geïnvesteerd.

Verder hebben consumenten in de voorbije maanden meer geld uitgegeven. Dat betekende het zeventiende kwartaal op rij dat huishoudens meer geld lieten rollen op jaarbasis. Vooral auto’s en elektrische apparaten vonden gretig aftrek. Verder profiteerden ook de horeca in het tweede kwartaal van het versoepelde uitgavenpatroon. Ook aan vervoer- en communicatiediensten werd meer geld uitgegeven.

De consumptiegroei is in lijn met het verder aantrekken van de werkgelegenheid, de daling van de werkloosheid en het verdere herstel op de woningmarkt. Het consumentenvertrouwen ligt volgens het statistiekbureau al sinds eind 2016 op een hoog niveau.

Op jaarbasis was sprake van 2,9 procent groei van het bruto binnenlands product. Deze groei was juist te danken aan onder meer de binnenlandse bestedingen en aan de export.