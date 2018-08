‘Mogelijk donderdag al nieuwe topman AF-KLM’

De komst van een nieuwe topman bij Air France-KLM is mogelijk aanstaande. Volgens de Franse krant Libération wordt er waarschijnlijk donderdag al een knoop doorgehakt. De hoge post gaat naar verwachting naar de Canadees Ben Smith, schrijft Libération zonder te zeggen waar die informatie vandaan komt.

Eerder leek het er nog op dat er op zijn vroegst op 22 augustus een nieuwe bestuursvoorzitter wordt gepresenteerd. Dat bericht was gebaseerd op bronnen bij de Franse overheid.

De druk is sindsdien duidelijk toegenomen. De Franse pilotenvakbond SNPL zei maandag niet eeuwig te willen wachten op de aanstelling van een nieuwe topman die de onderhandelingen over het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden kan voortzetten. Piloten van Air France dreigden daarom in september weer te gaan staken.

Libération zegt ook al te weten wat Smith gaat verdienen. Zijn totale jaarlijkse beloning zou neerkomen op 3,3 miljoen euro. Dat is ongeveer een vijfde meer dan hij nu verdient als tweede man bij Air Canada en tevens flink meer dan zijn voorganger Jean-Marc Janaillac opstreek. Die Fransman vertrok in mei nadat hij zijn lot had verbonden aan een stemming onder personeel.

Smith wordt overigens al een tijdje genoemd als voorname kandidaat. Ook de Nederlandse KLM-topman Pieter Elbers werd gelinkt aan de functie, maar Franse vakbonden zagen zijn kandidatuur niet zitten uit angst dat Franse belangen zouden ondersneeuwen bij Nederlandse.