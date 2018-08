Nikkei toont stevig herstel

De aandelenbeurs in Japan toonde dinsdag een stevig herstel. Beleggers schoven de zorgen over de Turkse crisis aan de kant. Vooral de zwaar afgestrafte exportbedrijven werden opgepikt na een voorzichtige opleving van de Turkse lira. De recente vrije val van de Turkse munt zorgde eerder nog voor een vlucht naar veilige havens zoals de Japanse yen, waardoor de exportbedrijven van de hand werden gedaan.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde uiteindelijk 2,3 procent hoger op 22.356,08 punten. Een dag eerder verloor de hoofdindex 2 procent. Advantest, Tokyo Electron en TDK, die veel producten verkopen in het buitenland, stegen tot 3 procent. Telecomconcern Softbank en retailer Fast Retailing, twee zwaargewichten in de index, wonnen 3,7 procent en 4 procent.

De Chinese beurzen gingen opnieuw omlaag na tegenvallende cijfers van de op een na grootste economie ter wereld. De Chinese industriƫle productie groeide in juli minder hard dan verwacht. Ook de winkelverkopen en investeringen vielen tegen. De beurs in Shanghai verloor 0,6 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,3 procent in de min. De Kospi in Seoul klom 0,5 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,7 procent.