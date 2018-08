Pilotenbonden horen nog niks van Ryanair

De Nederlandse pilotenvakbond VNV heeft nog niets vernomen van de leiding van Ryanair, na de staking van vrijdag in een roep om betere arbeidsvoorwaarden. Ook bij de Duitse collega’s van pilotenbond VC is het stil. Mocht de Ierse prijsvechter voor het einde van de week nog niets van zich hebben laten horen, dan lijken nieuwe acties onvermijdelijk.

Deze week komen Europese pilotenvakbonden bijeen om over de te varen koers bij Ryanair te praten. Veel aandacht zal tijdens die gesprekken uitgaan naar de Ierse vakbondscollega’s. Die zitten momenteel met een mediator en Ryanair om tafel.

Het doorbreken van de impasse in Ierland wordt alom gezien als de sleutel tot het oplossen van het Europabrede conflict. VNV zet hardop vraagtekens bij de wil van Ryanair om tot een oplossing te komen. In meerdere landen werd al gestaakt. Daardoor werden vakantieplannen van duizenden reizigers in meer of mindere mate in de war geschopt.