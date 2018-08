Wall Street hoger uit de startblokken

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten aan de handel begonnen. Daarmee volgt Wall Street het voorbeeld van de beurzen wereldwijd, nadat de Turkse spanningen voor even aan de kant werden geschoven door beleggers. Elektronicamakers waaronder Apple staan in de belangstelling nu de Turkse president een boycot aankondigde op elektrische apparaten van Amerikaanse makelij.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 25.260 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2832 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er ook 0,4 procent bij, op 7848 punten.

Het aandeel Apple noteerde een plusje van 0,3 procent. De vraag blijft in hoeverre Amerikaanse elektronicafabrikanten echt last krijgen van de Turkse boycot. Turkije is goed voor 82 miljoen consumenten, maar een boycot zou volgens kenners vrij eenvoudig te omzeilen zijn.

Tesla (plus 0,4 procent) wist ook de ogen op zich gericht. Topman Elon Musk heeft laten weten dat hij samenwerkt met de bank Goldman Sachs en investeringsmaatschappij Silver Lake Partners bij zijn plan om de fabrikant van elektrische auto’s van de beurs te halen. Daarnaast heeft hij juridisch adviseurs klaarstaan om te helpen bij een mogelijke deal.

Verder zakte doe-het-zelfketen Home Depot na een kwartaalbericht circa 1 procent, ondanks een verhoging van de winst- en omzetprognose voor het hele jaar.