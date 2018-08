Brabant in opkomst als wijnprovincie

Noord-Brabant wordt een steeds belangrijkere provincie voor de Nederlandse wijnproductie. Van alle grond bestemd voor de teelt van wijndruiven lag vorig jaar 13 procent in deze provincie. Dat was zeven jaar geleden nog 5 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

‘Traditionele’ wijnprovincies Limburg en Gelderland voeren naar areaal gemeten nog altijd de boventoon. De twee provincies zijn respectievelijk goed voor 32 en 23 procent van alle landbouwgrond bestemd voor wijngaarden. In Gelderland is er sinds 2010 echter sprake van een geleidelijke krimp.

Het totale oppervlak dat de wijngaarden bestrijken is vorig jaar iets gegroeid, berekende het CBS. Het areaal voor wijndruiven nam met 2 hectare toe tot in totaal 157 hectare. Dat land werd verbouwd door in totaal 92 bedrijven, vier meer dan in 2016.

Gemiddeld hebben Nederlandse wijnbouwers 1,7 hectare landbouwgrond voor de druiventeelt. Zeeuwse wijnboeren zijn met gemiddeld 3,1 hectare het ruimst bemeten, aldus het CBS.