Brouwer Corona steekt miljarden in wietteelt

Bier- en wijnproducent Constellation Brands steekt zo’n 3,8 miljard dollar extra in een bedrijf dat medicinale wiet kweekt. De Amerikaanse maker van onder meer Corona-bier breidt zijn belang in Canopy Growth daarmee uit van ongeveer 10 naar 38 procent.

Canopy is gevestigd in Canada, waar wiet binnenkort tevens voor recreatief gebruik legaal mag worden verkocht. In de Verenigde Staten is wietgebruik in veel staten nog verboden, al gaan er wel steeds meer stemmen op om daar verandering in te brengen.

Constellation Brands werkt samen met de Canadezen aan drankjes op basis van cannabis. Meer brouwers zijn daar tegenwoordig mee bezig. Zo kwam het Amerikaanse Lagunitas, eigendom van Heineken, in de VS onlangs met een non-alcoholisch drankje met THC, genaamd Hi-Fi Hops. THC is een bestanddeel van wiet.

Overigens zijn de Corona-biertjes in Nederland niet van Constellation Brands, maar van AB InBev. Toen die Belgische bierreus in 2013 de Mexicaanse Corona-brouwer Grupo Modelo inlijfde, werden diens merken in de VS overgedaan aan Constellation Brands om concurrentiebezwaren weg te nemen.