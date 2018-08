‘Drukte op koopavond neemt weer toe’

Aan de teruglopende drukte op koopavonden lijkt een einde gekomen. Volgens onderzoeksbureau RMC trokken Nederlandse winkelcentra en binnensteden in de eerste helft van dit jaar op donderdag- en vrijdagavonden weer meer bezoekers dan in dezelfde periode vorig jaar.

Op de donderdagavonden telde RMC een plus van 4 procent. Op de vrijdagen gingen de bezoekersaantallen gemiddeld met 9 procent omhoog. De afgelopen jaren werd het op koopavonden juist steeds rustiger. Op donderdagavonden was de drukte in sommige steden zelfs gehalveerd.

Waar de drukte op koopavond weer in de lift zit, is de totale drukte in de winkelstraat in de eerste zes maanden van het jaar juist met 1,6 procent afgenomen. Wel zijn de verschillen tussen steden groot, vaak afhankelijk van de periode waarin de permanente koopzondag is ingevoerd, de grootte van het winkelgebied en het aantal aanwezige toeristen.