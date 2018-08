Greenchoice koopt Feyenoord-sponsor Qurrent

Energieleverancier Greenchoice neemt zijn groene branchegenoot Qurrent over. Door de krachten te bundelen met de shirtsponsor van Feyenoord denkt Greenchoice de overgang naar duurzame energie in Nederland verder te kunnen versnellen.

Er is geen overnamesom naar buiten gebracht. Greenchoice heeft de deal inmiddels voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de toezichthouder op de Nederlandse energiemarkt. Uiterlijk 1 oktober zou de samensmelting een feit moeten zijn. Het totale aantal klanten groeit dan naar meer dan een half miljoen. Qurrent is nu nog in handen van de Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen.

Het is de bedoeling dat Qurrent als merknaam blijft bestaan. Maar hoe alles er precies uit gaat zien moet nog worden uitgewerkt. Greenchoice kan daarom nu nog niet zeggen of de naam van Qurrent op de shirts van Feyenoord blijft prijken, of dat die naam op den duur wordt aangepast in Greenchoice.

Greenchoice, dat zelf voor 30 procent in handen is van Eneco, bestaat al sinds 2001. Er werken circa driehonderd mensen. Het in 2011 opgezette Qurrent telt ongeveer honderd medewerkers. De sponsordeal tussen Qurrent en Feyenoord dateert van april vorig jaar. Toen werd afgesproken dat de Rotterdamse voetbalclub vier seizoenen met Qurrent op het wedstrijdtenue speelt.

De overnemende partij verwacht geen gedwongen ontslagen als gevolg van de deal. Wel denken Greenchoice en Qurrent samen efficiĆ«nter te kunnen werken. ,,Het zijn nu twee bedrijven die eigenlijk zo goed als dezelfde missie hebben. Samen kunnen we meer doen en kunnen we meer investeren in lokale energieprojecten”, legt een woordvoerder van Greenchoice uit.