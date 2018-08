Nikkei lager door winstnemingen

De Japanse effectenbeurs is woensdag lager gesloten. Beleggers grepen het stevige herstel van een dag eerder aan om wat winst te nemen en hielden de ontwikkelingen rond Turkije in de gaten. Ook de belangrijke exportbedrijven werden van de hand gedaan ondanks een verzwakking van de Japanse yen. De meeste andere beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten eveneens flinke verliezen zien.

De Nikkei-index in Tokio ging met een min van 0,7 procent de dag uit op 22.204,22 punten. Een dag eerder won de hoofdindex nog ruim 2 procent. Telecomconcern Softbank en robotmaker Fanuc, twee zwaargewichten in de index, daalden respectievelijk 2,6 en 1,8 procent. Exportbedrijven als Toyota, Honda en Panasonic leverden tot 1,5 procent in.

De Chinese beurzen gaven opnieuw terrein prijs na de tegenvallende macro-economische cijfers van een dag eerder. De beurs in Shanghai raakte 1,7 procent kwijt en in Hongkong zakte de Hang Seng-index tussentijds 1,7 procent. Het Chinese technologieconcern Tencent (min 3,6 procent) zette de daling voort na het verbod van een populair computerspel van het bedrijf door de Chinese autoriteiten.

De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water en dikte 0,5 procent aan. De beurs in Zuid-Korea was gesloten vanwege een nationale feestdag. Ook de markt in India bleef dicht.