Stevig verlies op fors hogere omzet Uber

Uber Technologies, het bedrijf achter de bekende taxi-app, heeft in het afgelopen kwartaal een stevig verlies geleden, maar de omzet ging sterk omhoog. Uber gaf meer geld uit aan onderzoek naar zelfrijdende auto’s en investeringen in maaltijdbezorgingsdiensten.

Het nettoverlies kwam in het tweede kwartaal uit op 891 miljoen dollar, tegen 1,1 miljard dollar een jaar eerder. In het eerste kwartaal wist de onderneming nog een zeldzame winst in de boeken te zetten, maar dat was grotendeels te danken aan de verkoop van buitenlandse bezittingen.

De omzet schoot met 63 procent omhoog tot 2,8 miljard dollar, geholpen door meer passagiersvervoer. In het eerste kwartaal was nog sprake van een omzetgroei met 70 procent.

Uber is niet beursgenoteerd en dus niet verplicht resultaten naar buiten te brengen, maar doet dit toch vanwege de grote belangstelling van investeerders in het bedrijf. Naar verluidt wil Uber voor het einde van 2019 naar de beurs gaan. De waardering van Uber ligt rond de 62 miljard dollar.