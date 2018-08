Tesla-topman Elon Musk zou wederom voorbarig zijn geweest met een opmerking op Twitter, nadat een eerdere tweet waarin hij suggereerde de maker van elektrische auto’s van de beurs te willen halen voor de nodige ophef zorgde. Musk liet weten dat hij samenwerkt met de bank Goldman Sachs en investeringsmaatschappij Silver Lake Partners bij het plan. Onduidelijk is of er wel een mandaat is.

article

1176882

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Tesla-topman Elon Musk zou wederom voorbarig zijn geweest met een opmerking op Twitter, nadat een eerdere tweet waarin hij suggereerde de maker van elektrische auto's van de beurs te willen halen voor de nodige ophef zorgde. Musk liet weten dat hij samenwerkt met de bank Goldman Sachs en investeringsmaatschappij Silver Lake Partners bij het plan. Onduidelijk is of er wel een mandaat is.

https://nieuws.nl/economie/20180815/tesla-topman-weer-voorbarig-met-tweet/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/08/15121542/tesla-topman-weer-voorbarig-met-tweet.jpg

Zakelijk