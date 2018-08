Topman Sanoma Nederland per direct weg

Marc Duijndam vertrekt per direct als topman van de Nederlandse activiteiten van mediabedrijf Sanoma. De beslissing is volgens Sanoma in goed overleg genomen.

,,Sanoma is een prachtig bedrijf met vele kansen en uitdagingen, maar ik heb gemerkt dat een bedrijf als Sanoma toch niet geheel bij mijn persoonlijke ambities aansluit”, zo laat Duijndam weten in een verklaring. Een woordvoerster bevestigde dat Duijndam zich in juni ziek meldde en sindsdien thuis zat.

Duijndam werkte pas sinds begin dit jaar voor Sanoma, eigenaar van onder meer Nu.nl en tijdschriften als Linda, Libelle en Donald Duck. Hij kwam over van huizensite Funda, waar hij de hoogste baas was. Eerder werkte hij onder meer voor Google en LinkedIn.

Onder de leiding van Duijndam ging de winstgevendheid van de Nederlandse tak van Sanoma licht omhoog. De oplagecijfers in het eerste kwartaal bleven stabiel ten opzichte van een jaar eerder, zo werd eind april gemeld. Ook werd tijdens zijn bewind afscheid genomen van de Nederlandse tv-zenders van SBS. Duijndam was de opvolger van Peter de Mönnink, die overstapte naar Talpa. Hij werd commercieel directeur bij het mediabedrijf van John de Mol.

Susan Duinhoven, topvrouw van het gehele Sanoma-concern, neemt tijdelijk de taken van Duijndam erbij. Een sollicitatieprocedure voor een definitieve opvolger is gestart. Duinhoven noemt het ,,spijtig” dat Duijndam Sanoma zo snel verlaat.