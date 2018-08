Wall Street opent in het rood

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag in het rood geopend. De zorgen om Turkije staken weer de kop op nadat Ankara hogere importheffingen op Amerikaanse producten had aangekondigd. Beleggers op Wall Street verwerkten verder cijfers over onder meer de Amerikaanse detailhandelsverkopen en industrie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,6 procent lager op 25.147 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2821 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 7807 punten.

De Turkse vicepresident Fuat Oktay kondigde woensdag extra invoerheffingen aan op Amerikaanse auto’s, alcohol en tabak, als vergelding voor in zijn woorden ,,opzettelijke aanvallen” op de Turkse economie door de Amerikaanse regering.

De winkelverkopen in de Verenigde Staten gingen in juli met 0,5 procent omhoog op maandbasis, wat sterker is dan verwacht. De industriƫle productie nam licht toe. Verder bleek dat de bedrijvigheid in de regio New York sterker is gegroeid in augustus.

Bij de bedrijven stond Tesla weer in de belangstelling. Topman Elon Musk heeft mogelijk voor zijn beurt gesproken op Twitter, door te verkondigen dat hij hulp krijgt van Goldman Sachs en investeerder Silver Lake Partners bij het van de beurs halen van de autofabrikant. Die partijen zouden nog niet formeel akkoord zijn. De koers van Tesla daalde ruim 1 procent.