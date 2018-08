Bedrijven beginnen personeelstekort te voelen

Ondernemers hebben steeds vaker last van een personeelstekort. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel naar niet-financiële bedrijven.

Een kwart van de ondernemers ondervond aan het begin van het derde kwartaal problemen bij de bedrijfsvoering door een tekort aan arbeidskrachten. In de bouw gold dat zelfs voor bijna een op de vier ondernemers.

Het ondernemersvertrouwen nam ondanks het arbeidstekort verder toe tot een stand van 15,0. Dat is 0,8 punt hoger dan een kwartaal eerder. Sinds 2014 is de stemming onder ondernemers onafgebroken positief.

Eerder deze week meldde het CBS al dat het aantal openstaande vacatures is opgelopen tot een recordniveau van 251.000. Alleen in de financiële dienstverlening was er in het tweede kwartaal sprake van een kleine afname. In het nieuwe onderzoek is de financiële sector buiten beschouwing gelaten.