Doorstart voor De Waard-tenten

Kampeermerk De Waard maakt een doorstart. De winkel die tenten van het merk verkoopt, dreigde de deuren definitief te moeten sluiten door het faillissement van eigenaar Vrijbuiter. Dat wordt voorkomen door de Nederlandse Sunshine Group. De groep, die ook andere kampeermerken bezit, neemt de zaak over.

Sunshine koopt de winkel in Heerde die de tenten exclusief verkoopt, een atelier in Roden en de Tsjechische fabriek die de tenten maakt. De 42 medewerkers van die fabriek gaan ook over naar de nieuwe eigenaar.

Sunshine bezit meerdere bedrijven die actief zijn in de kampeerbranche. Zo is de onderneming ook de eigenaar van vouwwagenmerk Alpenkreuzer en de voortenten van Doréma.