KLM-baas blij met duidelijkheid

KLM-baas Pieter Elbers is blij met de benoeming van Ben Smith als de nieuwe bestuursvoorzitter van moederbedrijf Air France-KLM. Volgens de Nederlander, die zelf in het geruchtencircuit ook werd genoemd als kandidaat om Jean-Marc Janaillac op te volgen, is het goed dat er nu duidelijkheid is.

Janaillac vertrok in mei. Dat de zoektocht naar een opvolger zo lang duurde, had volgens Air France-KLM onder meer te maken met de vele geruchten die keer op keer de kop op staken.

Elbers kijkt vol vertrouwen uit naar de samenwerking met de Canadees. Hij benadrukt dat er de nodige uitdagingen liggen voor Air France-KLM in de toekomst om samen met Smith op te pakken.