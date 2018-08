Pijlen bonden nu op aandeelhouders Ryanair

Het ontevreden personeel van Ryanair probeert nu via aandeelhouders van de Ierse prijsvechter een oplossing te vinden voor het slepende conflict over arbeidsvoorwaarden. Vakbonden uit België, Spanje, Italië en Portugal roepen de aandeelhouders in een open brief op om druk uit te oefenen om het verdienmodel van de maatschappij te veranderen.

De Ryanair-directie lijkt niet van plan om voluit te gaan voor vakbondserkenning en het afsluiten van cao’s, zo ervaren de klagers. Ze menen dat budgetmaatschappijen in Europa in staat moeten zijn om winstgevendheid te combineren met een gezond arbeidsklimaat.

Maanden van frustrerende gesprekken, vruchteloze ontmoetingen en zelfs meerdere stakingsacties in enkele landen hebben volgens de bonden nauwelijks effect gehad. Op 7 september komen Europese vakbonden in Rome bijeen om zich te beraden over nieuwe acties bij Ryanair.