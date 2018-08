Rabobank vaart wel bij aantrekkende economie

Rabobank blijft profiteren van de aanhoudend gunstige economie in Nederland. Daardoor bleven de kredietverliezen in de eerste helft van jaar laag en ging de winst van de bank omhoog.

Gecorrigeerd voor onder meer reorganisatiekosten, krikte Rabobank zijn onderliggende bedrijfsresultaat voor belastingen met 2 procent op. De nettowinst bedroeg bijna 1,7 miljard euro, wat 12 procent meer is dan in het eerste halfjaar van 2017. Bij financiƫle concerns is de kapitaalbuffer ook altijd erg belangrijk. De zogenoemde CET1-ratio, die hier meer inzicht in geeft, versterkte tot 15,8 procent.

Door de lage rente in Europa liep de rentewinst wel licht terug. Mede doordat klanten extra bleven aflossen op hun hypotheken daalde ook de totale hypothekenportefeuille van Rabobank iets, tot een kleine 192 miljard euro. Het aandeel van Rabobank op de markt voor nieuwe hypotheken zakte daarnaast van 22 naar 20 procent.